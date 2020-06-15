Посла Чехии вызвали в российский МИД

Посла Чехии в России Витезслава Пивонька вызвали в МИД. Об этом сообщил источник в российском внешнеполитическом ведомстве, передает РИА Новости.

Отмечается, что это могло произойти в связи с дипломатическим скандалом между Москвой и Прагой.

Речь идет о высылке двух сотрудников Российского центра науки и культуры Кончакова и Рыбакова 5 июня. Их объявили персонами нон грата. Москва пообещала зеркально ответить на такие меры.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, решение выслать работников посольства России в Праге связано с «рициновым скандалом», произошедшим нынешней весной. При этом он заявил, что обвинения, предъявленные дипломатам в причастности к планам по отравлению чешских региональных политиков, были ложными.

22 апреля чешское издание Respekt рассказало о якобы зафиксированной переброске российских спецслужб в Чехию. Кроме того, появилась информация, что в аэропорт Праги прибыл некий россиянин Андрей Викторович К., причастный к работе правоохранительных органов России, в багаже которого нашли смертельный яд рицин.

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