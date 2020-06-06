Высылку российских дипломатов из Чехии назвали гнусной провокацией

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин прокомментировал решение Чехии о высылке российских дипломатов. Об этом в субботу, 6 июня, сообщает РИА Новости.

Нарышкин назвал случившееся «гнусной и подлой провокацией со стороны властей Чехии». По его словам, Россия готовит ответные меры.

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Накануне, 5 июня, заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Москва зеркально ответит на высылку дипломатов из Праги. В Госдуме также сказали, что высылка российских дипломатов имеет системный характер, объясняемый якобы недружественными шагами России к Чехии.

5 июня стало известно, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил двух сотрудников Российского центра науки и культуры Кончакова и Рыбакова персонами нон грата, то есть нежелательными этой стране, и они обязаны покинуть Прагу в течение 48 часов.

По словам премьер-министра, решение выслать работников посольства России в Праге связано со скандалом, произошедшим нынешней весной. При этом Бабиш заявил, что обвинения к дипломатам в причастности к планам по отравлению чешских региональных политиков были ложными.

22 апреля чешское издание Respekt рассказало о якобы зафиксированной переброске российских спецслужб в Чехию. Кроме того, появилась информация, что в аэропорт Праги прибыл некий россиянин Андрей Викторович К., причастный к работе правоохранительных органов России, в багаже которого нашли рицин — смертельный яд.

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