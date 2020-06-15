Подсчитано возможное число инопланетян в Млечном Пути

Ученые Ноттингемского университета в Великобритании подсчитали вероятное число инопланетных цивилизаций, существующих в Млечном Пути. Согласно выводам исследователей, основанным на новом подходе, в галактике может быть более 30 видов разумных существ. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты предположили, что разумная жизнь появляется на других планетах аналогично тому, как это произошло на Земле, то есть для этого требуется около пяти миллиардов лет. Еще одним ограничением является количество звезд в Млечном Пути, которые, как и Солнце, имеют высокую металличность, то есть богаты элементами тяжелее гелия. Таким образом, разумных и технологически развитых цивилизаций, подобных нашей, в галактике должно быть около 36. Эти цивилизации посылают в космос радиосигналы в течение, как минимум, 100 лет.

Среднее расстояние между планетными системами, где обитают разумные существа, составляет 17 тысяч световых лет, что делает их обнаружение очень сложным. Кроме того, если время выживания технологически развитой цивилизации достаточно короткое, то, вероятно, что в настоящее время люди являются единственными живыми разумными существами, способными посылать радиосигналы.

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