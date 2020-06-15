В Донбассе встали стройки

В Донбассе с 2014 года насчитывается более 200 незавершенных объектов, из них 163 здания — новостройки. Об этом в эфире телеканала «Оплот» заявил министр строительства и ЖКХ самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Сергей Наумец, сообщается на сайте «Новости Донбасса».

Работы встали из-за вооруженного конфликта, а теперь застройщики не собираются возвращаться в Донбасс. Как говорит Наумец, в настоящее время достраивается только один объект — 25-этажное здание рядом с гостиницей «Атлас» (Ramada) на бульваре Шевченко. Это жилой комплекс «Бульвар Сити», который начали возводить еще в 2012 году, застройщиком указан «Доневрострой».

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В конце прошлого года глава ДНР Денис Пушилин поручил разработать законодательный механизм для решения проблемы с недостроями, напомнил Наумец. По его словам, основная проблема заключается в том, что чаще всего такие дома — частные застройки с долевым участием жителей Донецкой области. «Никто забирать эту собственность не намерен», — заверил Наумец. Также он заявил, что ДНР планирует достроить дома, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.

Ранее в Донецке сократились «панические» продажи элитной недвижимости — собственники начали ценить свои объекты, перестали выставлять их с пометкой «срочно» и решили продать дорогое жилье по цене не ниже рыночной.

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