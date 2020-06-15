Власти Египта назвали сроки начала приема туристов

Власти Египта заявили, что страна с 1 июля начнет принимать иностранных туристов. Об этом сообщает «Интерфакс».

С этого дня начнется первый этап восстановления курортного сезона. Отдыхающие смогут заселиться только в курортные города на побережье Красного моря. Гостиницы на этом этапе будут заполняться лишь частично.

Прибывающие в страну туристы должны будут предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Также от них будут требовать соблюдать социальную дистанцию в очередях и на борту самолетов.

Египет закрыл въезд в страну 19 марта из-за пандемии коронавируса. Это решение привело к серьезным последствиям для туристического сектора, который составляет около 11 процентов ВВП страны.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, в Египте выявлено более 44,5 тысяч случаев инфицирования COVID-19. Умерли 1672 пациента, 12,3 тысячи человек выздоровели.

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