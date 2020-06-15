Внучка помогла бабушке выиграть 55 миллионов долларов

Жительница канадского города Йеллоунайф утверждает, что внучка помогла ей выиграть в лотерею 55 миллионов канадских долларов (2,8 миллиарда рублей). Об этом сообщает CTV News.

Лаура Тутчо (Laura Tutcho) приняла участие в розыгрыше Lotto Max, состоявшемся 1 мая. Она купила лотерейный билет, однако забыла проверить результаты игры, пока не пообщалась с внучкой. «Моя внучка сказала мне, что кто-то из Йеллоунайфа сорвал джекпот, — вспоминает канадка. — Тогда я залезла в интернет и посмотрела выигрышную комбинацию».

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Тутчо была шокирована, когда узнала, что ее лотерейный билет с номерами 3-12-25-36-37-42-49 принес ей главный приз. «Я вскрикнула: "Бог ты мой!" Мои внуки тут же подбежали ко мне, и мой внучок спросил: "Бабушка, с тобой все в порядке?"» — рассказывает победительница.

Канадка многократно проверила результаты игры, не веря своей удаче. «Я не переставала смотреть то на свой билет, то на выигрышную комбинацию, — отметила она. — Мне даже внучка сказала: "Ба, числа не поменялись!"»

Тутчо планирует потратить денежный приз на помощь своей семье.

Ранее сообщалось, что сотрудник супермаркета из Канады купил лотерейный билет в продуктовом магазине, где он работал, и сорвал самый большой джекпот в истории провинции Квебек. Он выиграл 70 миллионов канадских долларов (почти 3,6 миллиарда рублей по текущему курсу).

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