Премьер Киргизии подал в отставку

Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Об этом сообщает «Sputnik Киргизия» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Причиной стали политические обвинения в адрес членов правительства по уголовному делу, связанному с продлением и переоформлением разрешений на использование радиочастотных ресурсов.

Он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к делу и объяснил, почему принял решение сложить с себя полномочия премьера: «В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства».

В мае депутат Жанар Акаев заявил в парламенте, что правительство продало две радиочастоты по заниженной стоимости. По его мнению, сделку не могли осуществить без ведома премьера. Парламентарий оценил ущерб в 5 миллиардов сомов (около 4,6 миллиарда рублей). Вскоре Абылгазиев ответил на обвинения и взял краткосрочный отпуск, чтобы избежать обвинений в оказании давления на следствие.

Генеральная прокуратура Киргизии проводит расследование. По делу о коррупции в Государственном агентстве связи задержаны пять человек, в том числе сотрудники Государственного комитета национальной безопасности.

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