Выпускникам в российском регионе дадут денег из-за коронавируса

Выпускникам школ в Якутии выплатят по пять тысяч рублей. Деньги будут направлены школьникам из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте администрации республики.

«Эта мера коснется порядка восьми тысяч выпускников, — цитирует пресс-служба главу Якутии Айсена Николаева. — Учебный год проходил для них весьма в непростых условиях, и ЕГЭ они будут сдавать в условиях новых санитарно-эпидемиологических требований, поэтому детей необходимо поддержать и морально, и материально».

Ранее власти Якутии продлили ограничительные меры из-за коронавируса до 21 июня, а также отменили в Якутске парад Победы, который планировалось провести 24 июня.

По последним данным, в Якутии с начала эпидемии было выявлено 3122 случая коронавируса.

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