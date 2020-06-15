Пищевой гигант бросил вызов глобальной катастрофе

Англо-нидерландский концерн Unilever, гигант на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии, вложит миллиард евро в проекты по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает Reuters.

Бросая вызов глобальной катастрофе, международная корпорация планирует сократить выбросы парниковых газов от своего производства (углеродный след) и свести их к нулю к 2039 году. В ближайшие десять лет средства направят на проекты в таких областях, как лесовозобновление, охрана водных ресурсов, а также технологии по очистке атмосферы от углекислого газа (CO2).

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Нынешние меры являются частью стратегии компании по сокращению выбросов углекислого газа к 2030 году, в частности путем снижения потребления электроэнергии. По информации Unilever, общий объем выбросов в рамках производственного процесса составил 60 миллионов тонн CO2-эквивалента в 2019 году.

Кроме того, партнерские отношения будут выстраиваться преимущественно с поставщиками, соблюдающими экологические требования. Речь идет о тех фирмах, которые установили целевые показатели снижения выбросов и обязуются сообщать данные по углеродному следу. Unilever также стремится разработать методики производства продукции, поддающейся биологическому разложению, и добиться не требующей вырубки лесов системы поставок к 2023 году.

В начале мая шведские инженеры предложили новый способ повышения энергоэффективности без ущерба окружающей среде. Компания Modvion представила ветрогенерирующую башню, созданную из дерева хвойных пород. Ветрогенератор внешне и по своим качествам не отличается от стальных аналогов, однако при его производстве вырабатывается значительно меньше парниковых газов.

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