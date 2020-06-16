В Кузбассе начался ремонт дворов

В Кузбассе начался ремонт дворовых пространств и общественных территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации правительства Кемеровской области.

В этом году будут благоустроены 308 дворов и 508 общественных пространств. На эти цели выделено 1,2 миллиарда рублей. Работы планируется завершить к 15 октября.

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«Сейчас очень важно контролировать выполнение этих работ. Лично проверять каждый двор не могу — это неэффективно, поэтому требую постоянного контроля от глав районов», — сказал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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