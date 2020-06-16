Лидера воровского мира Абхазии обвинили в мелком хулиганстве

Негласный лидер воровского мира Абхазии, 53-летний вор в законе Рауль Барцба, известный в криминальных кругах как Пыза, признан виновным в мелком хулиганстве. Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

Такое решение вынес суд Гудаутского района Абхазии. Вор в законе был задержан сотрудниками МВД в Гудауте в ходе профилактических мероприятий. Ему назначено административное наказание в виде штрафа.

Ранее сообщалось, что Пыза призвал арестантов в СИЗО казнить двоих воров в законе — Тенгиза Лакербая (Тенгуляш Сухумский) и Вахтанга Пачулию (Наник) за причастность к убийству ближайших сторонников Рауля Барцбы — авторитетов Астамура Шамбу и Алхаса Авидзбу. Инцидент произошел 22 ноября 2019 года. Около 14:40 по местному времени группа неизвестных — как минимум четверо человек в масках — подъехали на машине к ресторану на проспекте Леона в Сухуме и открыли огонь из автоматов по посетителям заведения. В результате стрельбы воры в законе погибли, а ранения получил мужчина, сидевший с ними за столиком, и официантка, которая их обслуживала. Позже она скончалась в больнице.

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