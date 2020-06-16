Заявки на наблюдение за голосованием по Конституции отправили 250 тысяч человек

Общественная палата России получила более 250 тысяч заявок на участие в наблюдении за ходом голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил руководитель рабочей группы палаты по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев, передает ТАСС.

Он уточнил, что заявки отправили и политические партии. «С учетом того, что мы рассчитываем, что партии будут не менее активны, как всегда, то общее количество наблюдателей превысит полмиллиона человек», — отметил Григорьев.

По его словам, почти во всех общественных палатах регионов России заключены соглашения с общественными организациями о наблюдении.

Глава рабочей группы также сообщил, что в Общественной палате подготовили группу наблюдателей за дистанционным электронным голосованием, в которую вошли представители палат Нижегородской области и Москвы. За этот контроль будут отвечать председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Внести изменения в Конституцию предложил предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в январе. Соответствующий законопроект Госдума приняла 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.

Изначально голосование по поправкам планировалось провести 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести. После улучшения эпидемиологической обстановки Путин объявил новую дату голосования — 1 июля — и призвал россиян принять в голосовании активное участие.

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