Авиапассажирка оступилась на трапе около самолета и умерла

Пассажирка авиакомпании Vietnam Airlines умерла после того, как оступилась на трапе около самолета. Об этом пишет VNExpress.

Инцидент произошел в понедельник, 15 июня, в аэропорту вьетнамского города Хошимин. Известно, что 50-летняя туристка прибыла с семьей из города Хюэ в центральной части страны. На выходе из салона лайнера она потеряла равновесие и упала со ступенек на землю.

Женщину доставили в одну из местных больниц, она получила тяжелую травму головы и спустя сутки скончалась.

Представители перевозчика в свою очередь подчеркнули, что на момент инцидента погодные условия были благоприятными, а ступеньки пассажирского трапа — сухими. Авиакомпания намерена расследовать причины произошедшего.

31 мая прошлого года сообщалось, что пожилая пассажирка упала с лестницы и умерла после того, как толпа туристов ринулась на посадку в самолет и столкнула ее. Когда женщина направилась к выходу на посадку в аэропорту Краков-Балице, она столкнулась с толпой туристов, спешивших на рейс. В результате столкновения с ними пенсионерка упала, ударилась головой о кафель и впала в кому.

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