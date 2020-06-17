Президент Гондураса и его жена заразились коронавирусом

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес и его жена Ана Гарсия заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

«Как президент страны и ответственный гражданин хочу сообщить, что на выходных я чувствовал себя не очень хорошо. Сегодня мне сообщили, что я заражен коронавирусом», — рассказал президент.

Эрнандес добавил, что врачи порекомендовали ему покой, однако он продолжит работать удаленно. Президент уточнил, что у него заболевание протекает в легкой форме, он уже начал принимать лекарства и чувствует себя лучше. У супруги, по его словам, коронавирус протекает бессимптомно. Также коронавирус выявили у двоих его сотрудников, которые уже проходят лечение.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса. Он рассказал о результатах клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от инфекции.

Согласно данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 17 июня превысило 8,1 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!