Осужденный в США российский программист вылетел в Москву

Российский программист Станислав Лисов, отбывший в США срок по обвинению в кибермошенничестве, вылетел в Москву из Нью-Йорка. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь российского консульства в Нью-Йорке Алексей Топольский рассказал, что ранее сотрудники силовых структур США привезли россиянина в аэропорт JFK, где он прошел регистрацию на рейс, а затем направился в зону посадки. Все это время его сопровождали сотрудники правоохранительных органов.

По словам Топольского, программист «был рад и доволен, что возвращается на родину».

Лисова задержали в Барселоне в январе 2017 года. Испанские власти выдали его США. В феврале россиянин признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки. В ноябре прошлого года федеральный судья Южного округа штата Нью-Йорк приговорил Лисова к четырем годам заключения за финансовые киберпреступления.

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