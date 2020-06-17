Сбербанк запустил новый медицинский сервис

Сбербанк запустил новые медицинский сервис СберЗдоровье. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Благодаря сервису можно будет получить широкий спектр медицинских услуг. «Это станет следующим шагом в развитии направления здравоохранения как одного из стратегически важных в экосистеме банка», — говорится в материале.

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СберЗдоровье создан на основе компании DocDoc, ставшей частью Сбербанка в 2017 году. Организация сотрудничает более чем с 4000 частных клиник, а общее число клиентов составляет 7,5 миллионов человек. Через СберЗдоровье, в который с 17 июня будет ребрендирован DocDoc, жители России смогут записаться на очный прием к врачу в частные клиники своего города, получить онлайн-консультацию с помощью телемедицины, записаться к врачу по полису добровольного медицинского страхования (ДМС), вызвать врача на дом, записаться на диагностику, заказать комплексное обследование, вести свой дневник здоровья и даже позаботиться о своих питомцах с помощью ветеринарных услуг онлайн.

«Сегодня, особенно учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, мы видим устойчивое развитие телемедицинских сервисов, которые позволяют решать большинство возникающих вопросов между пациентом и врачом удаленно», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

В скором времени через СберЗдоровье можно будет купить лекарства онлайн, а также записаться и сдать анализы (в том числе на дому). «СберЗдоровье будет соответствовать всем требованиям безопасности и стандартам обслуживания Сбербанка, что гарантирует высокий уровень надежности предоставляемого сервиса», — заверили представители сервиса.

11 июня стало известно о планах Сбербанка купить картографический сервис 2ГИС. Уже подписаны документы о приобретении контрольной доли российской компании в сфере разработки цифровых карт и справочников городов.

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