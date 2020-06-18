Лаврову подарили гитару

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову, прибывшему с визитом в Сербию, подарили гитару. Видео опубликовало в своем Telegram-канале РИА Новости.
Презент Лаврову передал его сербский коллега Ивица Дачич. На гитаре написано «Моему брату Сергею», отмечает агентство. Сделана они из дерева груши и стала подарком к прошедшему дню рождения министра, пишет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Визит главы российского МИД в Сербию стал первым после эпидемии коронавируса. ТАСС сообщает, что Дачич поблагодарил Лаврова за приезд и отметил, что отношения стран «основываются на дружбе и взаимоуважении».
Ранее Лавров провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. В ее ходе глава государства заявил, что Белград в любом случае не бросит Косово и не будет принимать по нему никаких решений без одобрения России.