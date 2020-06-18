Названо условие отмены масочного режима из-за COVID-19 в России

Масочный режим, введенный в России для профилактики распространения коронавируса, можно будет отменить, когда эпидемиологическая ситуация станет «совершенно стабильной». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС в четверг, 18 июня.

«Мы должны дойти до того уровня, когда не будет роста, этот уровень не минимальный будет постоянно сохраняться в течение определенного времени, и мы будем видеть, что это сохранение (...). До этого нужно еще постараться сохранять свое здоровье (...) и ходить в маске», — сказала Попова.

Она добавила, что в некоторых регионах страны ситуация с коронавирусом все еще вызывает опасения, хотя их число постоянно снижается. Сейчас таких регионов 13, тогда как несколько дней назад их было 25.

Однако несмотря на это, риски второй волны коронавируса в России сохраняются, отметила Попова. По ее словам, заболеваемость COVID-19 может снова увеличиться после лета.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России на 100 процентов вероятна и пройдет осенью 2020 года. Вместе с тем, по его словам, пока что надо подумать о первой волне, которая еще не прошла. Вирусолог уточнил, что если снизить борьбу с инфекцией, то «нормального прекращения волны не будет», особенно в регионах, так как снижение по России «не такое выразительное», как в Москве.

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