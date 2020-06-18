Сотрудник психбольницы десять дней без еды блуждал в горах и пел мантры

Заместитель руководителя психбольницы отбился от группы туристов и десять дней блуждал в горах уезда Пиндун на Тайване и пел буддийские мантры, пока его не нашли спасатели. Об этом сообщает сайт Focus Taiwan.

52-летний Ян Син-чэн (Yang Hsin-cheng) отправился в горный поход с группой из 14 человек. 6 июня, на середине пути, Син-чэн отделился от группы и пропал. Участники похода не смогли найти его самостоятельно и вызвали спасателей.

Член совета округа Пиндун Чэн Чин-Юань, близкий друг Син-чэна, объявил вознаграждение в два миллиона новых тайваньских долларов (4,6 миллиона рублей) тому, кто найдет туриста, живого или мертвого. С 6 июня спасатели и поисковики-энтузиасты организовали несколько попыток найти Син-чэна, но им препятствовали погодные условия и плохое состояние горных троп.

Утром во вторник, 16 июня, двое энтузиастов спустились по веревке с утеса и нашли Син-чэна лежащим на берегу реки. Туриста госпитализировали с компрессионными переломами позвоночника. Он был в сознании. Мужчина рассказал, что все эти дни ничего не ел и выжил только благодаря тому, что пил собственную мочу. Он отметил, что несколько раз был готов сдаться, но продолжал идти. За это время мужчина похудел на семь килограммов.

Чин-Юань сообщил, что, как и обещал, выплатит спасателям денежное вознаграждение.

Ранее сообщалось, что пропавший в лесу в Пермском крае 10-летний мальчик спустя трое суток самостоятельно вышел к людям. Он поехал на велосипеде на речку с друзьями, обратно ребята отправились разными путями, и ребенок заблудился.

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