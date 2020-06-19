В Москве умерли еще 34 человека с коронавирусом

В Москве за сутки умерли еще 34 человека с коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и положительный результат тестов на коронавирус. Общее число умерших в столице достигло 3565.

15 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о переходе на новый этап смягчения ограничений. Так, с 16 июня в городе открыты летние веранды ресторанов и кафе, заработали библиотеки, музеи, выставочные залы, зоопарки, службы проката, риэлторские конторы, рекламные, консалтинговые и другие агентства. Стоматологические клиники начали оказывать плановую помощь. Также разрешено посещать и спортивные мероприятия, но при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на десять процентов.

За последние сутки в России выявлено 7972 случая коронавируса в 83 регионах. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 569 063 жителей.

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