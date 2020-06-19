Змея целиком проглотила геккона и попала на видео

Житель тайского города Накхонратчасима стал очевидцем того, как змея целиком проглотила геккона и снял процесс на видео. На запись с рептилиями обратило внимание издание Brinkwire.

Висансири Монкланг (Wisansiri Moklang) вышел из дома на обед, но увидел перед своим крыльцом обыкновенную украшенную змею, которая боролась с гекконом. После непродолжительной схватки рептилия проглотила геккона целиком. Монкланг снял происходящее на видео.

На записи видно, как рептилия медленно проглатывает ящерицу, расширяя пасть до впечатляющих размеров. Было видно, как геккон проходит по пищеварительному тракту змеи. Процесс проглатывания геккона занял у пресмыкающегося четыре минуты.

«Удивительно, что я смог наблюдать, как одна рептилия убивает другую. Я никогда не видел, как змея поглощает такую добычу», – сказал Монкланг.

Змеям в среднем требуется от четырех до пяти дней, чтобы полностью переварить пищу. Эти рептилии проглатывают добычу целиком, и кости жертвы должны полностью раствориться в желудочном соке. Благодаря медленному метаболизму змеи питаются раз в одну или две недели. Обыкновенные украшенные змеи встречаются в Юго-Восточной Азии. Они питаются ящерицами, яйцами рептилий, рыбой и другой мелкой добычей.

Ранее сообщалось, что посетительница южноафриканского сафари-парка Мала-Мала запечатлела смертоносную битву маленького варана с песчаной змеей. В конечном счете змея проглотила варана целиком на глазах у изумленной семьи.