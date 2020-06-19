Правила выдачи лицензий на работу с опасными отходами ужесточат

Минприроды России решило ужесточить правила переоформления и выдачи лицензий на обращение с промышленными отходами I—IV классов опасности. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Получение лицензии с начала 2021 года должно зависеть от результатов государственной экологической экспертизы, связанной с обработкой отходов и объектами их размещения, а также от наличия собственного парка техники по вывозу отходов.

Отмечается, что проект постановления направлен в Минпромторг, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Росприроднадзор.

В январе 2019 года в России была запущена реформа отрасли обращения с отходами, цели которой — решить проблему с незаконными свалками и сократить объемы накапливаемых отходов. Ее основные показатели определены паспортом нацпроекта «Экология».

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