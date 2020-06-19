Стало известно о видеозвонке жертве московского стрелка перед убийством

Дядя убитой модели Елизаветы Хлюпиной Виталий стал свидетелем расстрела в доме на улице Приорова в Москве по видеосвязи. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

В беседе с журналистами мужчина рассказал, что по видеосвязи позвонил матери Елизаветы Светлане, чтобы рассказать о качелях, которые они собрали для четырехлетнего Матвея — третьей жертве московского стрелка Севастьяна Путинцева. «И вдруг она сказала: "Лиза, нам звонят, по-моему, это твой бывший". Лиза пошла открывать дверь ему зачем-то, хотя он грозит, что ее убьет», — рассказал Виталий.

По его словам, девушка заметила, что молодой человек пришел со странным предметом в чехле, но подумала, что это гитара. В какой-то момент раздался крик Елизаветы. Светлана в это время кричала в трубку: «Виталий, ради бога, кого-нибудь вызывай, здесь же ребенок, Виталий!»

После этого Путинцев открыл огонь из карабина и связь прервалась.

22-летние Хлюпина и Путинцев расстались в марте, но молодой человек с этим не смирился и преследовал Елизавету. Несколько раз она меняла номер телефона и удаляла аккаунт в социальных сетях. Периодически Путинцев устраивал под окнами Хлюпиной концерт под громкую музыку из машины — пел о любви или приносил извинения.

Днем 18 июня Путинцев пришел домой к Хлюпиной и из гладкоствольного полуавтоматического ружья «Сайга» застрелил ее, ее мать и четырехлетнего сына, а потом покончил с собой.

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