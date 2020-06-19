Су-57 улучшили для боев времен Второй мировой войны

Шлем, созданный для пилота истребителя Су-57, дает преимущество в условиях ближнего боя, заявил «Звезде» первый заместитель генерального директора «Электроавтоматики» Анатолий Шукалов. Обеспечение превосходства в условиях ближнего боя считалось важным во времена Второй мировой войны, тогда как для истребителей пятого поколения, к которым в России относят Су-57, решающим считаются стелс-характеристики.

«Нашлемная система индикации, интегрированная в защитный шлем летчика, позволяет выводить изображение любой сложности на защитный визор шлема», — рассказал об улучшениях истребителя менеджер.

По словам Шукалова, специалистами «Электроавтоматики» создан широкоугольный коллиматорный авиационный индикатор (прицел), используемый, например, для пилотирования самолета, и разработана соответствующая система совмещения кадров.

В марте крупнейшая в мире военно-промышленная корпорация Lockheed Martin поставила заказчику пятисотый серийный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.

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В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались считать истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце потерпел крушение Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами России.

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, 10 из которых являются образцами для летных испытаний, а 3 — для наземных статических.

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