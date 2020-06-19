Жилец заброшенного дома двое суток насиловал пойманную в западню россиянку

В Ижевске (Удмуртия) суд приговорил к пяти годам лишения свободы 49-летнего мужчину, который двое суток насиловал пойманную в западню россиянку. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России.

Осужденного признали виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, соединенных с угрозой убийства. Он будет отбывать срок в колонии общего режима.

Как установлено следствием и судом, утром в июле 2019 года мужчина, живший в заброшенном доме, встретил на остановке общественного транспорта незнакомую 55-летнюю женщину. Он проследовал за ней и по дороге познакомился. Мужчина представился работником на строительном объекте и пригласил новую знакомую на свою работу, пообещав ей вакансию. Он привел жертву в заброшенный дом, запер ее там и двое суток избивал и насиловал. Когда хозяин оказался в состоянии сильного алкогольного опьянения, невольница сбежала и обратилась за помощью в полицию. Насильника задержали.

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