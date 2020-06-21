Россиянин заступился за девушку и получил удар ножом

В Москве 29-летний мужчина получил удар ножом после того, как заступился за девушку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло около одного из магазинов на Большой Черкизовской улице на востоке столицы. Всего в драке участвовало пять человек.

Пострадавший госпитализирован с проникающим ранением. Полицейские задержали одного из участников драки, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В феврале в Челябинске 17-летнего подростка убили в драке из-за девушки. Двое молодых людей попытались заступиться за знакомую, к которой приставала компания пьяных мужчин на улице. В результате один из них напал на подростков с ножом, ранил одного и убил другого. Преступника оперативно задержали.

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