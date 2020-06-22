Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 592 тысячи

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 592 тысяч. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Как отмечает оперштаб, с начала эпидемии в стране зарегистрировали 592 280 случаев инфицирования в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 95 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 8 206 человек.

Ранее сообщалось, что общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 22 июня превысило 8,92 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Прирост числа заразившихся за сутки составил 158,7 тысячи. За весь период пандемии скончались 467 676 инфицированных, 4,41 миллиона человек выздоровели.

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