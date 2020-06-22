Число умерших россиян с коронавирусом превысило 8,2 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 8206, за последние сутки зафиксировано 95 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в понедельник, 22 июня.

8206 человек умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 22 июня

За последние сутки в России выявлено 7600 случаев новой коронавирусной инфекции в 83 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен

у 592 280 жителей в 85 регионах.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Так, теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 22 июня превысило 8,92 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 158,7 тысячи. За весь период пандемии скончались 467 676 инфицированных, 4,41 миллиона человек выздоровели. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 21 июня рекордное число заражений коронавирусом за сутки — 183 020.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!