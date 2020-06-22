Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (1068), Московской области (506) и Ханты-Мансийском автономном округе (295). Регионы России назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Более ста новых случаев заражения выявлено в Нижегородской области (219), Петербурге (217), Воронежской (199), Свердловской (197), Иркутской (194), Челябинской (176) областях, Тыве (150), Красноярском крае (146), Ростовской области (141), Ямало-Ненецком АО (140), Саратовской (112), Ульяновской (110), Новосибирской (109), Волгоградской (108), Архангельской (107) областях, Ставропольском крае (102).
Наименьшее число заражений зафиксировали в Еврейской автономной области (2) и Севастополе (1).
Всего за сутки в России выявили 7600 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано 592 280 случаев коронавируса в 85 регионах, умерли 8206 человек, выздоровели 344 416.