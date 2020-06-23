Известная биолог опустилась на дно Черного моря и погибла

Известная биолог, младшая научная сотрудница Института океанологии имени Ширшова РАН Алиса Косьян погибла во время исследовательской работы в Черном море. Возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.

По данным следствия, 39-летняя женщина участвовала в научной экспедиции вуза в районе поселка Витязево в Анапе. Утром 17 июня она выполняла водолазные работы на дне моря, пустилась под воду, но не выплыла на поверхность, когда в акваланге кончился кислород.

В ходе доследственной проверки установлено, что погружения в воду проходили с нарушениями. В частности, у ученых не было допуска к водолазным работам. Во время спасательно-поисковых работ на дне моря тело погибшей не было обнаружено в районе погружения. «Это свидетельствует о ее гибели в ходе выполнения водолазных работ, то есть при выполнении трудовых обязанностей», уточнила собеседница издания.

Дело заведено по части 2 статьи 143 УК («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Ранее сообщалось, что в день происшествия Косьян выполняла работы по забору грунта с морского дна. Предположительно, причиной гибели могли стать сильные подводные течения.

Алиса Косьян — автор десятков научных работ о молюсках и ракообразных, одна из составителей Красной книги России. Параллельно с Институтом океанологии имени Ширшова работала в московском Институте проблем экологии и эволюции имени Северцова.

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