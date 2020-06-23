В МИД отреагировали на слова Киева о долгах России за размещение флота в Крыму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления Киева о многомиллионных долгах России за размещение флота в Крыму. Ее цитирует портал Politexpert.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Василий Боднар заявил, что Россия должна Украине более 100 миллионов долларов. По его словам, шесть лет Москва не вносит платежи по соглашению о базировании черноморского флота в Крыму. «Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», — сыронизировала Захарова.

Украина считает соглашение действующим, а Россию — нарушительницей международного права. При этом источник РИА Новости пояснил, что с момента выхода Крыма из состава Украины договор работать перестал, поэтому у Москвы не может быть долгов перед Киевом.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает территорию оккупированной, Москва эти обвинения отвергает.

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