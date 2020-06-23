В НАТО заявили о единстве против России в Ливии

Несмотря на разногласия по поводу Ливии между странами НАТО, они демонстрируют единство в том, что Россия не должна участвовать в ливийском конфликте. Об этом заявил на выступлении в «Германском фонде Маршалла» в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что страны блока по-разному видят ситуацию, однако все они «согласны в том, что присутствие России в Ливии играет дестабилизирующую роль».

Ранее 23 июня МИД России в очередной раз выступил с опровержением заявлений о российских наемниках группы «Вагнера» в Ливии: директор департамента международных организаций Петр Ильичев заявил, что списки предполагаемых бойцов ЧВК — подложные. По его словам, имена скопированы из украинской базы «Миротворец», а их обладатели не выезжали из России.

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17 июня Африканское командование Вооруженных сил США заявило, что на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сражаются две тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его наемники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе, Сирии и направлялись в Судан для поддержки президента Омара аль-Башира.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке, в городе Тобрук, заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе, в Триполи, — правительство национального согласия.

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