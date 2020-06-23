Стало известно о подготовке обмена осужденного за шпионаж Уилана

Осужденный в России американский шпион Пол Уилан не будет обжаловать приговор Мосгорсуда, который приговорил его к 16 годам колонии. Об этом во вторник, 23 июня, со ссылкой на защиту осужденного сообщает РИА Новости.

По данным защиты Уилана, Москва и Вашингтон готовятся к обмену заключенными, в связи с чем нет смысла обжаловать приговор. Кроме того, осужденный не верит в российское правосудие.

15 июня Мосгорсуд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав виновным в шпионаже. Его адвокат Владимир Жеребенков в тот же день рассказал о возможности обмена на Константина Ярошенко или Виктора Бута, заключенных в американских тюрьмах.

Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. На изъятой у него флешке была обнаружена информация, составляющая государственную тайну. Адвокат американца утверждал, что на носителе были личные сведения о его отдыхе в России во время предыдущих посещений.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru