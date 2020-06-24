«Эвертон» прервал серию из четырех матчей без побед в АПЛ

«Эвертон» на выезде обыграл «Норвич» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 24 июня, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 55-й минуте ливерпульцев вперед вывел Майкл Кин. Этот гол оказался единственным в матче.

«Эвертон» прервал серию из четырех матчей в АПЛ без побед, набрал 41 очко и вышел на десятое место в чемпионате. В активе худшей команды лиги «Норвича» 21 очко, команда замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре «Эвертон» 1 июля на своем поле сыграет с «Лестером». «Норвич» в тот же день проведет выездную встречу с «Арсеналом».

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