Навка рассказала о боли и обиде из-за неучастия Украины в параде Победы

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка в Instagram поделилась впечатлениями от парада в честь победы в Великой Отечественной войне, который прошел 24 июня в Москве.

Навка назвала парад праздником, который объединяет людей, поколения и народы. При этом она отметила, что почувствовала обиду из-за неучастия Украины в мероприятии. «Мой дедушка освобождал Севастополь, был ранен на войне, но восстанавливал страну, как и многие другие соотечественники, мне как уроженке Украины очень неприятно, больно и обидно, что именно сегодня Украина не принимала участия», — добавила олимпийская чемпионка.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне длился 1 час 15 минут и состоял из трех частей: в самом начале прошлись пешие и механизированные колонны, а затем гости посмотрели авиапредставление. На мероприятии присутствовали главы Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии.

Летом 2015 года Навка вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Фигуристка вместе с Романом Костомаровым завоевала золото на Олимпиаде 2006 года. Также она является двукратной чемпионкой мира.

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