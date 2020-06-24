Основатель Pink Floyd заявил о победе русских над нацизмом ради всего мира

Британский рок-музыкант Роджер Уотерс, сооснователь группы Pink Floyd, заявил в эфире RT, что Вторая мировая война была выиграна благодаря тому, что русский народ разгромил нацистов.

Он считает, что этому факту не уделяется достаточно внимания при том, что русские принесли победу для всего остального мира.

«Не отважные британцы или прибывшие на помощь из Северной Атлантики силы, а именно русский народ принес величайшую жертву, чтобы сдержать нацистов и победить их», — подчеркнул Уотерс и призвал западные страны помнить об этом особенно тогда, когда они «потрясают» перед Россией оружием. Музыкант назвал такое поведение «совершеннейшим безумием».

Ранее 24 июня в ряде городов России прошел парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Москве впервые прошли новые образцы российской военной техники, поступившие на вооружение армии. В частности, впервые в параде были задействованы реактивные системы залпового огня «Торнадо-С», а также новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2. Кроме того, на Красной площади в первый раз показали модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ».

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