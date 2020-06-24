Перечислены регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки зафиксировали в Москве (811), Московской области (507) и Ханты-Мансийском автономном округе (323). Регионы перечислил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Больше ста случаев выявлено в Петербурге (218), Нижегородской (207), Воронежской (198), Иркутской (193), Челябинской (185), Свердловской (181) областях, Красноярском крае (154), Республике Тыва (138), Ямало-Ненецком автономном округе (137), Ростовской (135), Архангельской (120), Саратовской (111), Новосибирской (108), Ульяновской (107), Волгоградской (102) областях.
Наименьшее число новых заражений зафиксировали в Еврейской автономной области (4), Чукотском автономном округе (1) и Севастополе (1).
За последние сутки в России выявлено 7176 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии в стране выявили 606 881 случай коронавируса в 85 регионах, умерли 8513 человек, выздоровели 368 822.