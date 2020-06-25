ФСБ уличила полковника в торговле оборудованием зенитных ракетных комплексов

Сотрудники ФСБ уличили бывшего командира войсковой части «Истра-1» Воздушно-космических сил (ВКС) России Николая Кошечкина в торговле оборудованием зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В отношении бывшего офицера возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). По данным следствия, в июле 2016 года представители Хабаровского радиотехнического завода, который занимается сервисным обслуживанием зенитных ракетных комплексов, и компании «СпецПромГруп», поставляющей электронные компоненты промышленного и военного назначения, попросили полковника Кошечкина продать им запчасти для списанной зенитной ракетной техники. В частности, две вышки 40В6М — они обеспечивают комплексу С-300 более широкие возможности для обнаружения и сопровождения маловысотных целей. Зимой того же года это оборудование было продано. Следствие оценило ущерб от незаконной сделки почти в 12 миллионов рублей.

В ближайшее время Кошечкина должны этапировать в Москву из колонии строгого режима, расположенной в городе Ковров Владимирской области. Он отбывает там восьмилетний срок за ряд преступлений, который назначил ему Одинцовский гарнизонный военный суд в феврале 2019 года. Кошечкина признали виновным в хищении в 2008 году 22 гектаров земли в Истринском районе Подмосковья, принадлежащей воинской части, на которой был построен коттеджный поселок «Счастье». Офицер также продал газотурбинные агрегаты питания от комплексов С-300. Кроме этого, у него при обыске нашли незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатку и партию списанного морфина. Кошечкина лишили звания полковника.

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