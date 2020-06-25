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Китайский рынок в Магадане закрыли из-за вспышки коронавируса

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Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Китайский рынок в Магадане закрыли на карантин из-за распространения среди работников коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра города Юрия Гришана.

По сведениям властей, заболевание было найдено у 12 сотрудников. На рынке предприняты все необходимые для предотвращения распространения эпидемии меры. Гришан отметил, что решение о временном закрытии было принято им совместно с губернатором Магаданской области. Постановление о карантине на рынке уже издано.

Ранее граждане Китая, которые сейчас находятся в России, начали подделывать справки об отсутствии коронавируса для того, чтобы покинуть страну. Они подделывали отрицательные результаты тестов на нуклеиновую кислоту, которые правительство требует от пассажиров для возвращения из России в Китай.

По последним данным, в Магаданской области зарегистрировано 620 случаев заражения коронавирусом. В регионе четыре человека скончались в результате пандемии, 308 выздоровели.

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