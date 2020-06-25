Россия смягчила правила въезда для иностранных специалистов — теперь в страну могут въехать те, у кого есть разрешение на работу. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

Согласно документу, иностранным специалистам разрешается однократный въезд в Россию на основании особого списка. Такой перечень в МВД и ФСБ России должны отправить федеральные исполнительные органы, в ведении которых находится работодатель или заказчик услуг иностранного специалиста.

«Обязательное условие — указание пункта пропуска, через который работник планирует совершить въезд в страну, и даты прибытия», — говорится в сообщении.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что предотвратить «утечку мозгов» из России можно двумя способами, один из которых применялся в Советском союзе. По его словам, решить проблему можно либо по принципу «хватать и не пущать», как это было в советское время, либо обеспечивать людям хорошие условия труда и хорошо платить. Президент также сообщил о создании системы поддержки труда. По его словам, она позволит привлекать для работы в РФ иностранных специалистов.

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