«Россия будущего» обсудила электронные выборы

В Москве 25 июня состоялась пленарная сессия Общественного штаба по наблюдению за голосованием «Россия будущего», сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Собравшиеся обсудили широкий круг проблем цифровизации повседневных процессов, создания платформ коммуникации государства и общества и проведению электронных выборов. В дискуссии принимал участие широкий круг экспертов из разных сфер деятельности.

Встречу открыл Илья Массух, руководитель общественного штаба по контролю и наблюдением за общероссийским голосованием в Москве. Он отметил, что Россия является одной из немногих стран, которая не боится экспериментировать с электронными форматами общения государства и общества.

«Главное, что голосует конкретный человек, конкретный индивидуум», — отметил Массух. По его словам, на mos.ru был наплыв по заявкам на электронное голосование с пустых аккаунтов, но ЦИК их отклонил. «Стоит задача обеспечить легитимное голосование людьми», — подчеркнул он.

Заместитель председателя Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора рассказала о том, что ее коллега, зарегистрировавшись на электронное голосование, попытался приехать и проголосовать на свой участок. «Ему отказали. Двойное голосование невозможно», — подтвердила она слова Массуха.

Генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром», председатель комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по финансовым рынкам Павел Самиев подчеркнул важность малого инновационного бизнеса в России. Он призвал развивать этот сектор экономике за счет госзакупок, технопарков и акселераторов.

Генеральный директор UDC CLOUD и председатель комитета по ИТ московской «Деловой России» Никита Северинов заявил, что «все уходит в цифру» и «надо поддерживать новые стремления по развитию технологий».

Сопредседатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Максим Самошест в свою очередь рассказал о том, что волонтерство уходит в онлайн. Для этого создан портал «Добровольцы России», на котором можно завести электронную книжку волонтера и записываться на соответствующие мероприятия.

Завершил серию выступлений директор АНО «Право роботов» Никита Куликов. Он выразил уверенность, что электронное голосование станет вскоре обычной практикой в России, хотя останется и немало людей, которым важно прийти проголосовать на физическом участке. «Пирожки сосиски, здравствуйте это я, а вот тут мы географию, физику изучали», — пояснил он мотивацию таких людей.

Голосование поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Начать голосовать россияне смогут с 25 июня, чтобы обеспечить безопасность во время борьбы с коронавирусом. В числе предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, а также право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

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