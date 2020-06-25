Награжденный Рузвельтом Герой Советского Союза скончался в госпитале

В Подмосковном городе Балашиха, в госпитале Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) России скончался Герой Советского Союза Алексей Волошин, отметивший в этом году 100-летие. Об этом в четверг, 25 июня, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По данным силового ведомства, прославленный ветеран в последние годы много болел. Он страдал от ряда хронических заболеваний и рецидивами полученный в годы Великой Отечественной войны ран. В боях с нацистами Алексей Волошил был ранен шесть раз. Его мужество отметил бывший президент США Франклин Рузвельт, наградивший в 1944 году его и еще несколько советских офицеров медалью «Серебрянная звезда».

Алексей Прохорович Волошин проходил службу в 10-й (позже 181-й Сталинградской) стрелковой дивизии НКВД, командиром артиллерийских подразделений. Он принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, боях на Днепровском плацдарме, освобождении Ельца, Чернигова, форсировании Буга. Там он был ранен в шестой раз — и после выздоровления был направлен в Артиллерийскую Академию. Знаменосцем Академии майор Волошин принял участие в параде Победы 1945 года.

23 июня сообщалось, что прославленный ветеран передал напутствие военнослужащим Росгвардии — участникам военного парада 2020 года и пожелал им удачи в службе.

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