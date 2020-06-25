Одна из крупнейших авиакомпаний мира столкнулась с беспрецедентными проблемами

Одна из крупнейших авиакомпаний в мире, австралийская Qantas Airways, привлечет 1,3 миллиарда долларов и сократит как минимум шесть тысяч рабочих мест из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

Генеральный директор Qantas Алан Джойс заявил, что у перевозчика возникли беспрецедентные проблемы. Еще в мае руководство говорило, что у авиакомпании достаточно денег, чтобы продолжать работать до декабря 2021 года.

Перевозчик в этом месяце отменил большинство международных рейсов до конца октября. Это произошло после того, как правительство Австралии заявило, что границы страны могут остаться закрытыми до следующего года.

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Qantas приостановила полеты всех 12 имеющихся у него лайнеров Airbus A380, которые летали на дальние расстояния в Европу и США. Шесть Boeing 747 авиакомпании будут сняты с эксплуатации, а поставки новых самолетов отложены. Всего около 100 лайнеров будут простаивать в течение года и более, по меньшей мере 220 пилотов потеряют работу.

По прогнозам экспертов, авиакомпании всего мира недополучат более 84 миллиардов долларов только в 2020 году. Ранее Lufthansa сообщила о масштабных сокращениях, работы могут лишиться порядка 26 тысяч человек.

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