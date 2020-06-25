Отец съел дорогую аквариумную рыбку сына и довел его до слез

В Индонезии мужчина съел на ужин аквариумную рыбу и довел до слез ее владельца. Об этом сообщает Asia One.

В 2016 году житель Индонезии Баю (Bayu) купил на рынке дорогую рыбу — аравану. Мужчина заплатил за нее 800 тысяч индонезийских рупий (почти четыре тысячи рублей). Когда питомец вырос до 80 сантиметров в длину, он перестал помещаться в аквариум. Тогда Баю решил перевезти рыбу в дом своих родителей, так как у них был аквариум большего размера.

Со временем отцу Баю надоело ухаживать за рыбой, так как ей нужно было соблюдать строгую диету. Тогда мужчина решил избавиться от питомца сына и пожарил его на ужин. Об этом Баю узнал от брата, который 7 июня выслал ему сообщение с фотографиями приготовленной рыбы.

Новость шокировала Баю. Сначала он очень расстроился, однако вскоре почувствовал облегчение, когда узнал, что все, кроме отца, отказались есть аравану. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, где пользователи сети выразили ему сочувствие.

Аравана — тропическая пресноводная рыба, которая отличается своим красивым золотистым окрасом. Раньше таких рыб употребляли в пищу, однако со временем их признали вымирающими и они стали декоративными. Платиновые араваны считаются самыми дорогими аквариумными рыбами в мире.

Ранее сообщалось о кошке, которая просидела одна в квартире 40 дней и съела всех аквариумных рыбок. Это случилось после того, как ее хозяина госпитализировали с коронавирусом.

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