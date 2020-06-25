Бросившая младенца в бассейн инструктор объяснилась

Инструктор из школы безопасности на воде в американском штате Колорадо, бросившая младенца в бассейн, объяснила свои действия. Об этом сообщает FOX21 News.

Ролик, на котором 18-летняя инструктор Джиллиан Армстронг (Jillian Armstrong) кидает восьмимесячного ребенка в воду, спускается в бассейн и ждет, пока мальчик всплывет, стало виральным в TikTok. За четыре дня оно набрало 5,1 миллиона лайков и 129 тысяч комментариев.

Многие пользователи возмутились действиям инструктора. «Это так неправильно», — написал один из них. «Он не плывет, он борется за жизнь», — посетовал другой. «Это покушение на убийство», — отрезал третий.

Увидев такую реакцию, Армстронг заявила, что люди, вероятно, не понимают, что происходит на видео. Она пояснила, что в школе детей специально учат группироваться и плыть, даже если они случайно упали в воду. Таким образом у взрослых будет больше времени на то, чтобы спасти их. Инструктор добавила, что мальчик с видео тренировался несколько месяцев.

Криста Мейер (Krysta Meyer), мать мальчика и автор видео, отметила, что полностью доверяет инструкторам школы. «Это умение даст моим детям шанс на выживание, если вдруг что-то случится», — подчеркнула она. Мейер отдала первого сына обучаться в школу, когда ему было около года, а второго — в шесть месяцев. При этом младший ребенок стал делать успехи гораздо раньше. Армстронг согласилась, что полгода — лучший возраст для начала тренировок на воде.

Мейер выразила надежду, что благодаря популярности видео кто-то может отдать своих детей на тренировки безопасности на воде и тем самым потенциально спасет им жизнь.

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