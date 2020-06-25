Украина возмутилась заявлением сербского министра о бандеровцах

Посольство Украины возмутило заявление сербского министра инноваций и технологического развития Ненада Поповича о попытках представить бандеровцев жертвами Второй мировой войны. Об этом сообщает «Европейская правда».

Дипломаты назвали слова Поповича грубым вмешательством во внутренние дела Украины, а также издевательством над памятью восьми миллионов украинцев, погибших во Вторую мировую войну. Дипломаты призвали министра не трогать украинскую историю.

Ранее Попович заявил, что Сербия никогда не примет позорных попыток переписать историю, цель которых — представить сербский и русский народы агрессорами, а нацистских преступников и завоевателей — жертвами.

«Те, кто встал на сторону нацистов во Второй мировой войне — хорватские усташи, украинские бандеровцы и албанские баллисты — теперь представляют себя жертвами и становятся союзниками тех, кто хочет видеть Сербию и Россию, как это было 75 лет назад, подавленными, ослабленными и разорванными на части», — сказал Попович.

В конце мая МИД Украины обвинил в манипуляциях парламент Болгарии, принявший декларацию о влиянии административно-территориальной реформы в Одесской области на права местной болгарской общины.

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