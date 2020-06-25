Россия отреагировала на планы США перебросить войска из Германии в Польшу

Россия внимательно следит за ситуацией и в случае необходимости примет меры для обеспечения безопасности — своей и своих союзников. Так отреагировал заместитель главы МИД России Александр Грушко на планы США перебросить войска из Германии в Польшу, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что российская сторона следит за ситуацией, в том числе и с точки зрения Основопологающего акта Россия-НАТО, в котором альянс соглашается не размещать существенных боевых сил вблизи России. По словам Грушко, Вашингтон последовательно разрушает все международные военные обязательства и потому «очевидно то, что США могут пойти на нарушение этого международного документа».

Ранее стало известно, что Польша предложила финансировать размещение на своей территории американской бронетанковой дивизии после того, как президент США Дональд Трамп пообещал вдвое сократить число своих военнослужащих в Германии из-за просроченной выплаты Берлина в НАТО. Польский президент Анджей Дуда объяснил, что войска США на территории страны — в том числе гарант безопасности американских инвестиций.

В июне 2019 года стало известно о договоренностях Вашингтона и Варшавы по размещению в Польше дополнительного контингента войск. Общая численность американского подразделения в этой стране может достигнуть 5,5 тысячи человек. Командование рассчитывает, что это позволит «повысить качество» американской группировки.

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