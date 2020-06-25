В начале торгов на Московской бирже курс рубля обрушился по отношению к основным валютам, отменив весь рост за последнюю неделю с 19 июня, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:10 доллар торгуется на уровне 69,51 рубля, а евро — 78,1 рубля. На максимумах они достигали 69,64 рубля и 78,28 рубля соответственно.

Основные российские индексы также снижаются. Индекс Мосбиржи падает более чем на 1,5 процента, а РТС — на 2,7 процента.

Причиной такой динамики стало падение цен на нефть, начавшееся накануне днем. Стоимость сорта Brent, еще во вторник превышавшая 43 доллара за баррель, упала ниже 40 долларов после информации об увеличении коммерческих запасов в США. Еще одной причиной стал резкий всплеск новых случаев заражения COVID-19, в том числе в США, Китае, Латинской Америке и Индии.

В пятницу, 19 июня, Центробанк России снизил ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5 процента годовых, что стало рекордно низким значением за всю историю этого параметра. В регуляторе объяснили такое решение, среди прочего, снижением рисков для финансовой стабильности.

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