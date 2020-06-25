Нарушившая карантин женщина оказалась заживо погребена под тоннами песка

В кенийской деревне Колондо, округ Хома-Бей, 21-летняя работница погибла во время добычи песка в карьере. Об этом сообщает издание Daily Nation.

В четверг, 18 июня, мать троих детей Синтия Авуор (Cynthia Awuor) работала вместе с другими женщинами в карьере. Неожиданно на них обрушились песчаные стены. Другим работницам удалось спастись, Авуор же не успела убежать и оказалась заживо погребена под тоннами песка. Жители деревни бросились ей на помощь, но, когда ее тело откопали, она уже была мертва.

Представитель местных властей Джек Обуо (Jack Obuo) предостерег других жителей деревни от работы в карьере. Власти округа запретили добывать песок в период пандемии новой коронавирусной инфекции. Обуо подчеркнул, что работа в карьере на данный момент считается незаконной, и всех нарушителей карантина будут арестовывать. Он добавил, что в сезон дождей добыча песка небезопасна и может приводить к смертям и увечьям.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Гондал, штат Гуджарат, недоброжелатели похоронили мужчину заживо в песке, однако ему удалось самостоятельно выбраться из могилы. Он успел добежать до находившейся неподалеку тюрьмы и попросил помощи у полицейского, его обидчиков поймали и арестовали.

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