Бывший курьер Domino's Pizza купил апартаменты на берегу моря

Генеральный директор Domino’s Pizza Дон Мей (Don Meij) купил недвижимость за 5,35 миллиона долларов (371,8 миллиона рублей) в одном из красивейших мест Австралии — Золотом Побережье. Об этом сообщает Daily Mail.

Один из самых высокооплачиваемых руководителей в Австралии (он зарабатывает в 435 раз больше, чем в среднем по стране) начал свою карьеру как разносчик пиццы в компании Silvio Dial-a-Pizza. В 1993 году она приобрела франшизу Domino’s Pizza. Бывшему курьеру Мею удалось занять там должность менеджера и спустя какое-то время приобрести собственную франшизу Domino’s.

Жилье находится в городе Голд-Кост (Gold Coast) на побережье. Как пишет издание, апартаменты площадью 367 квадратных метров занимают весь этаж здания и включают в себя три спальни с собственными ванными комнатами, двумя гостиными и кабинетом.

В начале мая основатель другой сети пиццерий — Papa John’s («Папа Джонс») — Джон Шнаттер снял на камеру свой элитный дом в США. По его словам, это самый дорогой особняк во всей Луизиане. Стоимость дома составляет 11 миллионов долларов.

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